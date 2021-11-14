Польські прикордонники зафіксували, що білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону

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Прикордонна служба Польщі зафіксувала події, які можуть свідчити про те, що білоруська сторона готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону.

Про це польське прикордонне відомство повідомило у своєму твітері в неділю, 14 листопада, пише “Європейська правда”.

“Після «тихої» ночі на околицях табору в Кузниці зараз ми спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переміщення серед мігрантів. Також з’явився фургон для телетрансляції”, – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

Вони також розповіли, що деякі намети в таборі починають зникати, а іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб.

“Видно, що білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону. Наші сили готові до дій“, – йдеться у повідомленні.

За останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі, повідомили в прикордонному нацштабі в неділю.

Нагадаємо, в ніч на суботу білоруські військові в ніч службовою машиною намагалисязруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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