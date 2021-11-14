В Україні за добу суботи зафіксували 14,5 тис. нових хворих на “ковід”, померли – 403 людини

За минулу добу, 13 листопада, в Україні зареєстрували 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 14 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 881 особу (попередньої доби – 4 564).

За офіційними даними, одужали 11 146 осіб.

Від ускладнень померли 403 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 9 листопада 2021 року – 833.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 14 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 252,974 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,096 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,442 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 509 694 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 2 941.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -2 538, у п’ятницю+1 367, у четвер +5 199, у середу +6 191, у вівторок +1 546, у понеділок +4 395, у неділю +8 450, у минулу суботу +12 453.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили у Дніпропетровській (1630), Запорізькій (1029) та Харківській (1050) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 069 дітей та 135 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 36 308 осіб, методом ІФА — 7 940, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 465 осіб.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР 15 225 531 особу.

За добу 13 листопада вакциновано проти “ковіду” 145 241 людину. Першу дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 79 484 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 людину, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей.

Загалом проведено 20 853 504 щеплення.

Як наголошують у МОЗ, 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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