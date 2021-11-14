В Україні за добу суботи зафіксували 14,5 тис. нових хворих на “ковід”, померли – 403 людини

За минулу добу, 13 листопада, в Україні зареєстрували 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 14 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 4 881 особу (попередньої доби – 4 564).
За офіційними даними, одужали 11 146 осіб.
Від ускладнень померли 403 людини.
Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.
Про найвищий добовий показник смертності інформували 9 листопада 2021 року – 833.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 14 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 252,974 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,096 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,442 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 509 694 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 2 941.
Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -2 538, у п’ятницю+1 367, у четвер +5 199, у середу +6 191, у вівторок +1 546, у понеділок +4 395, у неділю +8 450, у минулу суботу +12 453.
За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили у Дніпропетровській (1630), Запорізькій (1029) та Харківській (1050) областях.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 069 дітей та 135 медпрацівників.
За добу протестовано методом ПЛР — 36 308 осіб, методом ІФА — 7 940, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 465 осіб.
За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР 15 225 531 особу.
За добу 13 листопада вакциновано проти “ковіду” 145 241 людину. Першу дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 79 484 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 людину, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей.
Загалом проведено 20 853 504 щеплення.
Як наголошують у МОЗ, 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
Київ повернуся в “червону” зону 1 листопада.
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