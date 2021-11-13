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Єрмак обговорив із Фріланд ситуацію на Донбасі та білоруському кордоні

13/11/2021 12:22

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд та обговорив ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, а також розвиток взаємодії в межах “Кримської платформи”.

Про це ввечері 12 листопада повідомила пресслужба ОП.

Зазначається, що Єрмак також поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України та про результати візиту до США, що відбувся 11 листопада.

Єрмак подякував канадській стороні та міжнародній спільності за консолідовану підтримку України.

“Зі свого боку Фріланд вітала зусилля глави української держави у боротьбі з олігархічною системою, зокрема, ухвалення закону про деолігархізацію», – зазначили в офісі президента.

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Україна

Єрмак обговорив із Фріланд ситуацію на Донбасі та білоруському кордоні

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд та обговорив ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, а також...

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