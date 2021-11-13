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Росія – світовий лідер за числом смертей від “ковіду” з новим антирекордом

13/11/2021 16:31

Російська Федерація утримує перше місце й у світі, й у Європі за числом померлих від “ковіду” щодоби.

Так, за добу 12 листопада в Росії, за даними оперативного штабу, померла 1241 людина з підтвердженою коронавірусною хворобою – це новий антирекорд за час пандемії. Днем раніше таких було 1237, а 9 листопада – 1239.

Добовий приріст хворих в РФ складає майже 40 тисяч випадків.

Усього в Росії за час пандемії офіційно зареєстровано 9 млн 31 тис. 851 випадок коронавірусної інфекції, з них 254 167 летальних випадків.

На другому місці у світі за числом померлих від COVID-19 (за даними Worldometers від 11 листопада) були Сполучені Штати Америки – 987 смертей. На третьому місці у світі – Україна – 750.

Наступні в сумній статистиці від Європи – Румунія, Німеччина, Болгарія, Велика Британія, Угорщина.

дані: Worldometers

За числом нових випадків “корони” станом на 11 листопада Україна була п’ята у світі і четверта в Європі.

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