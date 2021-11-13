СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3203149 +23572
Летальні випадки:
76302 +695
Одужали:
2620094 +25415
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15189223 (+60402). Оновлено: 08:30 13.11.2021
Home / Війна / Доба ООС: 8 обстрілів, важка артилерія біля Зайцевого і Новотроїцького, двоє загиблих від від підриву та поранений

Доба ООС: 8 обстрілів, важка артилерія біля Зайцевого і Новотроїцького, двоє загиблих від від підриву та поранений

13/11/2021 09:10

Упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

У напрямках Попасної та Новоолександрівки противник вчиняв обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Як уже відомо, це – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв із 79 одшбр.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – ідеться у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: у напрямку Троїцького ворог вчинив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок ворожого вогню немає.

Читайте також:
Україна закупить в Туреччини додаткову партію “Байрактарів”

Унікальних переглядів: 63
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Антонов” анонсував випробування нового Ан-178 для ЗСУ та похвалився постійною присутністю двох два Ан-124 в Лейпцигу

Державне підприємство “Антонов” анонсувало випробовування близькомагістрального транспортного літака Ан-178 для Міноборони України. Один із цих літаків заплановано випробувати навесні 2022 року. Про це сказав на брифінгу в “Укрінформі” 12...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse