Доба ООС: 8 обстрілів, важка артилерія біля Зайцевого і Новотроїцького, двоє загиблих від від підриву та поранений

Упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

У напрямках Попасної та Новоолександрівки противник вчиняв обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Як уже відомо, це – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв із 79 одшбр.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – ідеться у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: у напрямку Троїцького ворог вчинив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок ворожого вогню немає.

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