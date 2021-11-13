СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3203149 +23572
Летальні випадки:
76302 +695
Одужали:
2620094 +25415
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15189223 (+60402). Оновлено: 08:30 13.11.2021
Home / COVID-19 / Нідерланди першими в ЄС повертають частковий локдаун

Нідерланди першими в ЄС повертають частковий локдаун

13/11/2021 17:45

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на три тижні для стримування поширення коронавірусу.

Про з посиланням на BBC повідомляє “Європейська правда“.

Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула обмеження для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Рютте сказав, що уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Обмеження почнуть діяти ввечері 13 листопада і передбачають, що неосновні магазини закриватимуться о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00.

Закриття о 18:00 стосується казино та саун, а також перукарень та закладів “секс-обслуговування”.

Спортивні змагання та заходи дозволено проводити й надалі, але без глядачів.

Вдома дозволяється приймати до чотирьох гостей віком від 13 років. Якнайбільше людей мають працювати з дому.

Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальне дистанціювання 1,5 м знову вводиться там, де не вимагаються COVID-перепустки.

За добу 12 листопада в Нідерландах зафіксовано 16 287 нових випадків інфікування коронавірусом, що трохи менше рекордного показника четверга, але на третину більше, ніж минулого тижня.

Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі: дві дози вакцини отримали 82,4% людей віком від 12 років, що становить 73% від загальної чисельності населення.

Нідерланди зберегли можливість для подорожей українців попри рішення Ради ЄС виключити Україну із “зеленого списку”.

Читайте також:
Кіпр, Естонія та Хорватія збережуть попередні умови для в’їзду туристам із України

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Катівня “Ізоляція” в Донецьку є структурою ФСБ Росії, – розслідувачі Bellingcat

Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat знайшли докази того, що тюрма “Ізоляція” в Донецьку – структура, підконтрольна російським спецслужбам. Про це заявив керівник відділу розслідувань видання Bellingcat болгарин Христо Грозєв в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse