Нідерланди першими в ЄС повертають частковий локдаун

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на три тижні для стримування поширення коронавірусу.

Про з посиланням на BBC повідомляє “Європейська правда“.

Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула обмеження для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Рютте сказав, що уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Обмеження почнуть діяти ввечері 13 листопада і передбачають, що неосновні магазини закриватимуться о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00.

Закриття о 18:00 стосується казино та саун, а також перукарень та закладів “секс-обслуговування”.

Спортивні змагання та заходи дозволено проводити й надалі, але без глядачів.

Вдома дозволяється приймати до чотирьох гостей віком від 13 років. Якнайбільше людей мають працювати з дому.

Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальне дистанціювання 1,5 м знову вводиться там, де не вимагаються COVID-перепустки.

За добу 12 листопада в Нідерландах зафіксовано 16 287 нових випадків інфікування коронавірусом, що трохи менше рекордного показника четверга, але на третину більше, ніж минулого тижня.

Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі: дві дози вакцини отримали 82,4% людей віком від 12 років, що становить 73% від загальної чисельності населення.

Нідерланди зберегли можливість для подорожей українців попри рішення Ради ЄС виключити Україну із “зеленого списку”.

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