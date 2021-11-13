СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3203149 +23572
Летальні випадки:
76302 +695
Одужали:
2620094 +25415
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15189223 (+60402). Оновлено: 08:30 13.11.2021
Home / Війна / Росія залишила біля кордону України велике угруповання техніки і може швидко повернути особовий склад для наступу, – Машовець

Росія залишила біля кордону України велике угруповання техніки і може швидко повернути особовий склад для наступу, – Машовець

13/11/2021 14:03

Заступник керівника офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець вважає, що російське командування спроможне в короткі строки передислокувати особовий склад для застосування великого угруповання техніки й озброєнь, залишеного поблизу кордону України.

Про це Машовець заявив в інтерв’ю виданню Military Times, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами Романа Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи “Іскандер”, залишилися біля кордону України. “Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України”, – йдеться в повідомленні.

Також заступник Єрмака зазначив, що Російська Федерація не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

“Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу”, – заявив Машовець.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:
CNN: директор ЦРУ літав у Москву з приводу перекидання військ РФ до кордону з Україною та говорив із Зеленським

“Розгорнути військову присутність США”: конгресмени закликали президента Байдена більше допомогти Україні

Унікальних переглядів: 36
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Катівня “Ізоляція” в Донецьку є структурою ФСБ Росії, – розслідувачі Bellingcat

Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat знайшли докази того, що тюрма “Ізоляція” в Донецьку – структура, підконтрольна російським спецслужбам. Про це заявив керівник відділу розслідувань видання Bellingcat болгарин Христо Грозєв в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse