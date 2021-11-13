“Антонов” анонсував випробування нового Ан-178 для ЗСУ та похвалився постійною присутністю двох два Ан-124 в Лейпцигу

Ан-178

Державне підприємство “Антонов” анонсувало випробовування близькомагістрального транспортного літака Ан-178 для Міноборони України. Один із цих літаків заплановано випробувати навесні 2022 року.

Про це сказав на брифінгу в “Укрінформі” 12 листопада директор Antonov Logistics SALIS Андрій Чернявський.

За його словами, портфель замовлень на будівництво літака Ан-178 повний.

“Слід лише довести до кінця справу з будівництвом цих трьох Ан-178 на замовлення Міністерства оборони України. Можу сказати, що за планом підприємства на перший випробувальний політ очікуємо вже навесні наступного року”, – сказав він.

Як відомо, нові літаки Ан-178 будуть побудовані без російських комплектуючих.

Наразі у Збройних силах України є лише один Ан-178.

Також на брифінгу розповіли, що ДП “Антонов” в рамках програми “Міжнародне рішення стратегічних повітряних перевезень” (Strategic Airlift Interim Solution, SALIS) підписало контракт, відповідно до якого надає країнам НАТО та ЄС право використовувати свої літаки.

“За цим контрактом на п’ять років ДП “Антонов” має надавати два літаки Ан-124-100 на постійній основі. Вони мають бути в режимі stand-by в аеропорту Лейпциг (Німеччина). За додатковим викликом ДП “Антонов” має надати ще три літаки”, – повідомив начальник комерційного відділу АТП ДП “Антонов” Андрій Благовісний.

За його словами, крім цього, за програмою SALIS для потреб країн НАТО і ЄС можуть використовуватися літаки “Мрія”, “Антей” та літаки Ан-26, Ан-74.

Учасниками SALIS є дев’ять держав: Бельгія, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Німеччина, Норвегія, Угорщина і Франція.

За умовами контракту, літаки повинні бути розміщені на території однієї з країн-учасниць.

За словами Чернявського, розміщення літаків у Лейпцигу значно спрощує процедуру перевезень і дозволяє забезпечити їх оперативність. Там створено всю необхідну технічну базу, працюють спеціалісти ДП “Антонов”, що дозволяє обслуговувати літаки на місці.

Попередній контракт за програмою SALIS був підписаний у 2019 році на три роки. Він завершується 31 грудня 2021 року. Новий контракт було підписано у вересні 2021 року.

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