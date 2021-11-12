“Зрада національних інтересів” у хокеї: олігарх Колесніков відкликав своїх гравців зі збірної, “Сокіл” надав росіян

Віталій Лялька - єдиний гравець "Донбасу", який не виконав наказ Бориса Колеснікова покинути розташування національної збірної. Фото: ХК "Донбас"

Президент хокейного клубу “Донбас”, олігарх та колишній віцепрем’єр-міністр в уряді Януковича-Азарова Борис Колесніков відкликав гравців свого клубу зі складу збірної України, яка вже перебуває в Будапешті та 12 листопада має стартувати на турнірі Euro Hockey Challenge.

Як передає “Новинарня“, першим про це 11 листопада повідомив журналіст Вадим Плачинда.

Причиною такого рішення донецького підприємця коментатори називають шантаж та розбіжності в поглядах із Федерацією хокею України. Причому один із колишніх лідерів Партії регіонів Колесніков вдається до подібного кроку вже не вперше – торік він уже забороняв гравцям “Донбасу” їхати до національної команди.

Федерація хокею України підтвердила інформацію про відкликання донбаських гравців Колесніковим 11 листопада. Вони вже повернулися з Будапешта до Києва.

“Після повернення хокеїстів національної збірної після льодового тренування в готель деякі гравці клубу “Донбас” повідомили тренерському штабу, що залишають розташування збірної та повертаються додому. Пообідавши, хокеїсти зібрали речі та відбули до аеропорту “Ференц Ліст”. До цього кожен із гравців провів індивідуальну розмову з головним тренером команди Вадимом Шахрайчуком. Ряд хокеїстів прислухався до слів тренера і відмовився залишити розташування збірної. Такі дії не знайшли підтримки з боку власників клубів, які продовжують залякувати гравців”, – ідеться в повідомленні ФХУ.

Перед тим Колесніков та його прибічники зірвали загальні збори ТОВ “Українська хокейна ліга”, покинувши засідання.

Федерація назвала такі дії “зрадою національних інтересів з боку “Донбасу” та його сателітів”.

Крім того, раніше керівництво фарм-клубу “Донбасу” – “Молода гвардія” – наказало своїм 12 хокеїстам залишити розташування молодіжних збірних України за кілька годин до виїзду на товариські матчі до Польщі. Крім того, такі дії щодо збірних U18 та U20 вчинив і хокейний клуб “Білий барс” (Біла Церква), що орієнтується на Колеснікова.

Пресслужба київського ХК “Сокіл” оприлюднила імена семи донбаських хокеїстів, які покинули табір національної збірної на вимогу Колеснікова: це Віталій Андрейків, Пилип Пангелов-Юлдашев, Ілля Коренчук, Віктор Захаров, Олександр Пересунько і Микита Буценко (“Донбас”) і Павло Таран (“Краматорськ”).

Уже 12 листопада національна збірна України має провести в Будапешті матч зі збірною Італії, яка виступає в елітному ешелоні світового хокею, а 13 листопада – зіграти з командою Угорщини, яка виступає в дивізіоні 1А. Тож тренерський штаб в оперативному порядку шукає заміну виконавцям, які поїхали з табору.

Як з’ясувалося, єдиний гравець “Донбасу”, котрий відмовився виконати вказівку Бориса Колеснікова і залишився в розташуванні збірної – Віталій Лялька, найкращий бомбардир плей-офф УХЛ 2020/21. За даними з соцмереж, “Донбас” вирішив розірвати контракт із форвардом через його “демарш”.

Київський “Сокіл” уже оголосив, що веде переговори з агентом Віталія Ляльки – “єдиного хокеїста “Донбасу” з громадянською позицією – щодо його переходу до “Сокола”.

Варто зазначити, що відроджений “Сокіл” уперше за багато років лідирує в чемпіонаті України. Київська команда показує хороші результати насамперед завдяки численним російським легіонерам, які виступають у Києві. Тим часом “Донбас”, що йде другим і має краще фінансування, взяв на контракт багатьох найсильніших українських хокеїстів.

Після рішення Колеснікова відкликати своїх гравців зі збірної “Сокіл” зробив несподівану заяву про те, що делегує до національної команди сімох (!) своїх виконавців, які мають паспорти РФ.

“Семеро гравців “Сокола” приєднаються до збірної України для участі в Меморіалі Тамаша Саркозі в Будапешті.

Мова про оборонців Єгора Мажугу, Михайла Рибалка і Андрія Алексєєва, а також нападників Антона Рубана, Єгора Кузьменка, Олександра Павленка і Андрія Смирнова. Наразі хокеїсти ще є росіянами, але мають українське коріння і хочуть прийняти наше громадянство”, – йдеться в повідомленні пресслужби ХК “Сокіл” у ніч на 12 листопада.

“Гравці “Сокола” прибувають до Будапешта за лічені години до стартового матчу проти збірної Італії, який розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше протягом п’яти днів у лавах збірної до турніру в Угорщині готувалося ще чотири гравці “Сокола” – воротар Дмитро Кубрицький, оборонець Іван Сисак і нападники Дмитро Німенко та Андрій Міхнов”, – розповіли в київському клубі.

ФХУ і тренерський штаб збірної погодилися на таку кадрову пропозицію.

“Можливо, тренерський штаб звернув би увагу й на інших хокеїстів, але вибір робився найперше серед виконавців, які не мали проблем з візами, були вакциновані і мали негативні ПРЛ-тести”, – зазначили в Федерації.

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко відреагував на ситуацію в збірній так: “Я не даватиму оцінку тим методам, які використовує Борис Колесніков. Укриття за спинами дітей, а тепер і гравців національної збірної навряд чи можна назвати сміливим кроком. Не робитиму гучних заяв. Усі дії цих клубів отримають оцінку дисциплінарних органів. На цей раз керівникам клубів не вдасться перевести стрілки на спортсменів. Щодо збірної, то вивести її зі стану рівноваги ніяким лиходіям не вдасться. Команда виступить на турнірі у Будапешті, і, сподіваюся, цей виступ буде успішним”.

Після подібного конфлікту в минулому сезоні ФХУ і клуби з ліги Колеснікова були готові організовувати два паралельні чемпіонати країни, але зрештою досягли компромісу.

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