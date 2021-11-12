Винищувачі НАТО перехопили два бомбардувальники РФ над Північним морем

Ілюстративне фото

У небі над Північним морем два бельгійські винищувачі F-16, які відповідають за моніторинг повітряного простору Нідерландів, перехопили два бомбардувальники Російської Федерації Ту-160.

Про це інформує пресслужба Королівських ВПС Нідерландів у п’ятницю, 12 листопада.

Зазначається, що російські бомбардувальники рухалися з півночі. Обидва F-16 нетривалий час супроводжували їх, поки літаки не наблизились до зони відповідальності британських повітряних сил.

Після цього британські ВПС взяли на себе супровід.

Раніше сьогодні за російськими бомбардувальниками наглядали військові літаки з Норвегії.

Бельгія та Нідерланди несуть спільну відповідальність за спостереження за повітряним простором країн Бенілюксу. Вони чергуються що кілька тижнів. У ці дні за спостереження відповідальні бельгійські ВПС.

Читайте також:

У Латвії з’явилася нова авіаційна база НАТО