Винищувачі НАТО перехопили два бомбардувальники РФ над Північним морем

У небі над Північним морем два бельгійські винищувачі F-16, які відповідають за моніторинг повітряного простору Нідерландів, перехопили два бомбардувальники Російської Федерації Ту-160.
Про це інформує пресслужба Королівських ВПС Нідерландів у п’ятницю, 12 листопада.
Зазначається, що російські бомбардувальники рухалися з півночі. Обидва F-16 нетривалий час супроводжували їх, поки літаки не наблизились до зони відповідальності британських повітряних сил.
Після цього британські ВПС взяли на себе супровід.
Раніше сьогодні за російськими бомбардувальниками наглядали військові літаки з Норвегії.
Бельгія та Нідерланди несуть спільну відповідальність за спостереження за повітряним простором країн Бенілюксу. Вони чергуються що кілька тижнів. У ці дні за спостереження відповідальні бельгійські ВПС.
Читайте також:
У Латвії з’явилася нова авіаційна база НАТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!