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Винищувачі НАТО перехопили два бомбардувальники РФ над Північним морем

12/11/2021 18:26

У небі над Північним морем два бельгійські винищувачі F-16, які відповідають за моніторинг повітряного простору Нідерландів, перехопили два бомбардувальники Російської Федерації Ту-160.

Про це інформує пресслужба Королівських ВПС Нідерландів у п’ятницю, 12 листопада.

Зазначається, що російські бомбардувальники рухалися з півночі. Обидва F-16 нетривалий час супроводжували їх, поки літаки не наблизились до зони відповідальності британських повітряних сил.

Після цього британські ВПС взяли на себе супровід.

Раніше сьогодні за російськими бомбардувальниками наглядали військові літаки з Норвегії.

Бельгія та Нідерланди несуть спільну відповідальність за спостереження за повітряним простором країн Бенілюксу. Вони чергуються що кілька тижнів. У ці дні за спостереження відповідальні бельгійські ВПС.

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