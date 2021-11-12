В українське небо не пустили літак підсанкційного депутата Козака, якого підозрюють в держзраді

Фото з сайту СБУ

У повітряний простір України не пустили літак підсанкційного народного депутата, підозрюваного у державній зраді.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції Ради національної безпеки і оборони України. Це той депутат Верховної Ради, якого СБУ підозрює у державній зраді”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного з п’яти підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером судно 10 листопада прямувало в Росію з країни-члена Європейського Союзу.

Транзит бізнес-джету був заборонений завдяки спільній роботі Служби безпеки України з Украерорухом та Державіаслужбою.

За даними “РБК-Україна”, СБУ та Украерорух не пустили в українське небо літак Тараса Козака (“ОПЗЖ”), який є близьким бізнес-партнером до лідера цієї партії Віктора Медведчука.

Як відомо, в Україні з ініціативи СБУ запровадили санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA, котрі літають до аеропортів держави-агресора РФ. Літаками цих авіакомпаній до Росії користувалися голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його колега Тарас Козак, яким у травні оголосили підозри за трьома епізодами, зокрема в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

10 листопада Рада національної безпеки і оборони за матеріалами Служби безпеки України ухвалила рішення застосувати санкції відносно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. і літали до Росії.

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