СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3179577 +24058
Летальні випадки:
75607 +750
Одужали:
2594679 +21941
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15128821 (+61714). Оновлено: 08:22 12.11.2021
Home / Україна / Межа закону / В українське небо не пустили літак підсанкційного депутата Козака, якого підозрюють в держзраді

В українське небо не пустили літак підсанкційного депутата Козака, якого підозрюють в держзраді

12/11/2021 14:27

У повітряний простір України не пустили літак підсанкційного народного депутата, підозрюваного у державній зраді.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції Ради національної безпеки і оборони України. Це той депутат Верховної Ради, якого СБУ підозрює у державній зраді”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного з п’яти підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером судно 10 листопада прямувало в Росію з країни-члена Європейського Союзу.

Транзит бізнес-джету був заборонений завдяки спільній роботі Служби безпеки України з Украерорухом та Державіаслужбою.

За даними “РБК-Україна”, СБУ та Украерорух не пустили в українське небо літак Тараса Козака (“ОПЗЖ”), який є близьким бізнес-партнером до лідера цієї партії Віктора Медведчука.

Як відомо, в Україні з ініціативи СБУ запровадили санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA, котрі літають до аеропортів держави-агресора РФ. Літаками цих авіакомпаній до Росії користувалися голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його колега Тарас Козак, яким у травні оголосили підозри за трьома епізодами, зокрема в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
10 листопада Рада національної безпеки і оборони за матеріалами Служби безпеки України ухвалила рішення застосувати санкції відносно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. і літали до Росії.

Читайте також:
Українська авіакомпанія планувала вивезти в підсанкційні країни прилади до військово-транспортних літаків, – СБУ

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський закликав сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку-2”

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки поправки щодо протидії запуску “Північного потоку-2” та закликав Сенат підтримати її....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse