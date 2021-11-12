Україна закупить в Туреччини додаткову партію “Байрактарів”

БПЛА Bayraktar TB2

Наступного року Україна додатково закупить в Туреччини безпілотники “Байрактар”. БПЛА будуть вже з українськими двигунами.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба Міноборони України.

“Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для обладнання “Байрактарів”, – заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками поїздки в район проведення операції Об’єднаних сил.

За словами урядовця, придбання додаткової партії турецьких безпілотників заплановано на наступний рік.

Водночас Резніков наголосив, що “Байрактари” будуть виготовлені в Туреччині, але вважати їх слід українськими.

“Але це будуть українські “Байрактари”, підкреслюю. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України”, – сказав міністр.

Олексій Резніков додав, що безпілотники застосовуватимуться для захисту незалежності України, в тому числі на підставі 51 статті Статуту ООН (право на індивідуальну або колективну самооборону).

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Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Після цього в МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі й інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.

У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

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