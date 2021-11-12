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У Литві двох громадян засудили за шпигунство на користь Росії

12/11/2021 20:40

Суд у литовській Клайпеді визнав двох громадян винними в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує сайт Литовського національного радіо та телебачення.

До чотирьох років ув’язнення засуджено директора Балтійської молодіжної асоціації “Ювенюс” Олексія Грейчуса.

Згідно з вироком, він був завербований Федеральною службою безпеки РФ і майже чотири роки проводив заходи на гроші російської розвідки, де збирав дані про запрошених гостей.

Чоловік своєї провини не визнає.

Грейчус – видавець, лівий активіст, організатор “Безсмертного полку” у Клайпеді. Він займається збереженням радянських військових пам’яток. Він є онуком Йонаса та Марійони Грейчус, які отримали від ізраїльського інституту “Яд Вашем” звання Праведників народів світу за порятунок єврея під час Голокосту.

Батько засудженого – письменник Римантас Грейчус – народився на засланні в Сибіру, але відомий прорадянськими поглядами. Сам Олексій брав участь у заходах у Росії та регулярно спілкувався з російськими дипломатами. Його прихильники вважають, що переслідування Грейчуса-молодшого пов’язане з політичною позицією.

У цій же справі засудили ще одного громадянина Литви – Міндаугаса Тунікайтіса. Він свою вину визнав. Суд призначив йому півтора року позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, Тунікайтіс та Гречус були завербовані одним співробітником ФСБ, який регулярно видавав їм завдання. Останнього поки що не затримали.

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