НБУ анулював ліцензії двом страховим компаніям

Національний банк України застосував захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг ПрАТ “Страхова компанія “Сан Лайф” та ПрАТ ” Страхова компанія “ГАММА”.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба НБУ.

Правління Національного банку на засіданні 11 листопада ухвалило рішення про анулювання ліцензій ПрАТ “Страхова компанія “Сан Лайф” та ПрАТ ” Страхова компанія “ГАММА” за тривале порушення нормативів платоспроможності та достатності капіталу.

До ПрАТ “Страхова компанія “Сан Лайф” 16 квітня 2021 року був застосований захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу та деяких інших нормативів. 19 серпня 2021 року регулятор тимчасово зупинив всі ліцензії страховика, оскільки порушення усунені не були. Крім того, страхова компанія має незадовільний фінансовий стан.

До ПрАТ ” Страхова компанія “ГАММА” 23 квітня 2021 року був застосований захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу й деяких інших нормативів. Порушення усунені не були, тому 27 серпня 2021 року страховику було тимчасово зупинено всі ліцензії.

Страховики не усунули порушень, тож регулятор анулював ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензій набирають чинності з 12 листопада 2021 року.

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