Глави МЗС Німеччини, Франції та України проведуть зустріч у Брюсселі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає саміт міністрів країн Євросоюзу в Брюсселі, де зустрінеться із колегами з Німеччини та Франції.

Про це він повідомив під час брифінгу в п’ятницю, 12 листопада.

За словами міністра, 15 листопада він відвідає Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту Східного партнерства, який має відбутися у грудні.

“Будуть зустрічі з керівництвом НАТО, низка двосторонніх зустрічей з колегами-міністрами та єврокомісарами. Ключовою темою переговорів буде безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, в окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови”, – зазначив Кулеба, якого цитує “Суспільне”.

Раніше представниця МЗС Німеччини Андреа Зассе заявила, що виконувач обов’зяків міністра закордонних справ ФРН Хайко Маас візьме участь у тристоронній зустрічі з Кулебою та керівником французького МЗС Жан-Івом Ле Дріаном.

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