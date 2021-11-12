Екскерівницю “відділу кадрів” терористичного угруповання “Оплот” затримала СБУ на Донеччині

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Служба безпеки України звітує, що затримала на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої “ДНР”. Жінка займалась “підбором кадрів” для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил АТО.

Про це повідомляє в п’ятницю, 12 листопада, прессцентр спецслужби.

За даними слідства, мешканка Бахмута у 2014 році приєдналась до лав російсько-окупаційних військ. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання “Оплот”.

“Перебуваючи на “посаді” стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником “відділу кадрів”, де серед основних завдань був відбір “кандидатів” до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя”, – йдеться в повідомленні.

У ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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