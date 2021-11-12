Екскерівницю “відділу кадрів” терористичного угруповання “Оплот” затримала СБУ на Донеччині

Служба безпеки України звітує, що затримала на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої “ДНР”. Жінка займалась “підбором кадрів” для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил АТО.
Про це повідомляє в п’ятницю, 12 листопада, прессцентр спецслужби.
За даними слідства, мешканка Бахмута у 2014 році приєдналась до лав російсько-окупаційних військ. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання “Оплот”.
“Перебуваючи на “посаді” стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником “відділу кадрів”, де серед основних завдань був відбір “кандидатів” до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя”, – йдеться в повідомленні.
У ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають комплексні дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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