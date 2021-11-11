Звільнений колектив Kyiv Post заявив про створення нового видання

Фото: Facebbok/Save the Kyiv Post

Звільнений колектив Kyiv Post заявив про готовність створити нове видання.

Як передає “Новинарня“, про це в четвер, 11 листопада, у фейсбуці написала журналістка видання Анна Миронюк.

“10 листопада ми вдруге провели перемовини з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації.

Ківан відмовився. Натомість він запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом. Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів. Але це не кінець”, – зазначила Миронюк.

За її словами, якщо колективові не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, то він збереже його цінності.

“Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа. Команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а також шукає потенційних інвесторів та рекламодавців”, – написала Анна Миронюк.

Нагадаємо, 8 листопада власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження.

Журналістка видання Анна Миронюк написала, що прийшовши на роботу того дня, колектив дізнався про власне звільнення. У такий спосіб, вважає вона, Ківан намагається позбутися незалежних журналістів.

Головна редакторка “Української правди” Севґіль Мусаєва у соцмережах заявила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post з’явились кілька тижнів тому. Вони, мовляв, пов’язані з тиском офісу президента на власника видання Аднана Ківана.

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