Єрмак та Кулеба переговорили з Нуланд про ситуацію біля кордонів України

Вікторія Нуланд

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це в четвер, 11 листопада, повідомила пресслужба Банкової.

“Представники обох сторін високо оцінили нинішній рівень стратегічного партнерства, яке цього року було зміцнено під керівництвом президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Співрозмовники обговорили зусилля щодо подальшого просування двосторонніх пріоритетів через Комісію стратегічного партнерства України та США й розглянули поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та вздовж кордону нашої держави”, – передає пресцентр ОПУ.

Зазначається також, що Нуланд підтвердила непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на російську агресію, що триває, і подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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