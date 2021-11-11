Путін пожалівся Меркель на українські ударні БПЛА

Ангела Меркель і Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін знову провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, російський президент поскаржився на Україну, звинувативши нашу державу в нібито порушенні Мінських угод.

Про це в четвер, 11 листопада, повідомила пресслужба Кремля.

“Президент Росії звернув увагу на деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи через порушення мінського Комплексу заходів ударні безпілотні апарати”, — йдеться в повідомленні.

Путін також поскаржився Меркель на “провокаційну активність” НАТО у Чорному морі.

Сторони також обговорили ситуацію на кордоні із Білоруссю. Глава Кремля вважає, що Євросоюз та Білорусь мають об’єднатися, щоб вирішити міграційну кризу.

10 листопада Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну через ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

За її словами, тактика використання мігрантів білоруським режимом Лукашенка “була нелюдською і неприйнятною”.

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