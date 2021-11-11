ООС: п’ять порушень “режиму тиші” за добу, ЗСУ – без втрат

Упродовж минулої доби, 10 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У районі населеного пункту Причепилівка ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
У бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.
Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 четверга, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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