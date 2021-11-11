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Новим гендиректором Kyiv Post став Люк Шеньє

11/11/2021 13:20

Новим генеральним директором видання Kyiv Post став канадець Люк Шеньє.

Про це інформує “Детектор медіа” в четвер, 11 листопада.

“Ми сподіваємося на продовження нашої тісної співпраці з українською та міжнародною спільнотою в майбутні тижні та місяці, адже Kyiv Post входить у захопливий новий етап під керівництвом Люка”, – сказав власник видання Аднан Ківан.

За словами Ківана, Шеньє візьметься за наступний етап розвитку Kyiv Post, зокрема його розширенням та “подальшим зміцненням позиції видання як глобального голосу України”.

Канадець Шеньє раніше вже очолював Kyiv Post – з 2016-го по 2018 роки.

“Я беру на себе цю роль, переконаний, що Kyiv Post відіграє життєво важливу роль у майбутньому України. Я повертаюся в непростий час у 26-річній історії Kyiv Post. Події цього тижня викликали зрозумілу тривогу щодо майбутнього напряму тижневика”, – сказав він.

Як наголосив Шеньє, рішення про призупинення випуску газети від 8 листопада було ухвалене неохоче і цьому передував повний розрив відносин зі співробітниками видання “через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post”.

Він також зауважив, що планує протягом найближчих тижнів особисто зустрітися зі співробітниками та обговорити можливість продовження співпраці, а також наголосив, що “Kyiv Post незабаром повернеться”.

Нагадаємо, 8 листопада власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження.
Журналістка видання Анна Миронюк написала, що прийшовши на роботу того дня, колектив дізнався про власне звільнення. У такий спосіб, вважає вона, Ківан намагається позбутися незалежних журналістів.
Головна редакторка “Української правди” Севґіль Мусаєва у соцмережах заявила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post з’явились кілька тижнів тому. Вони, мовляв, пов’язані з тиском офісу президента на власника видання Аднана Ківана.

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