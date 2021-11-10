ВАКС засудив ексдиректора “Чорнобильського спецкомбінату” Грабчука до понад трьох років ув’язнення

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Вищий антикорупційний суд визнав колишнього директора державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильський спецкомбінат” Михайла Грабчука винним у зловживанні службовим становищем.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“За вироком суду колишньому генеральному директору спецкомбінату призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на підприємствах, установах, організаціях державної чи комунальної форми власності, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до трьох років, зі штрафом у розмірі 17 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, суд задовольнив цивільний позов у справі щодо відшкодування майнової шкоди, яка була завдана внаслідок зловживання у розмірі 1 030 587 гривень.

За даними слідства, у 2016 році директор держпідприємства підписав низку угод щодо постачання пального приватним підприємством. Однак пізніше, всупереч умовам договору, Грабчук підписав додаткові угоди про збільшення ціни товару без належного обґрунтування коливання.

“Як наслідок ціни за пальне суттєво збільшились, натомість його кількість – зменшилась, що призвело до безпідставного отримання приватною структурою грошових коштів за поставку палива”, – зазначили у прокуратурі.

Відтак держпідприємство переплатило за паливо понад мільйон гривень.

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