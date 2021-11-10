В ООС помер молодший сержант 40-ї артбригади Володимир Феняк

В районі проведення операції Об’єднаних сил помер молодший сержант 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта Володимир Феняк.
Смерть настала в середу, 10 листопада.
Втрата – небойова.
Кіровоградський обласний ТЦК та СП назвав причину смерті – тромбоемболія легеневої артерії.
Прощання із військовослужбовцем відбудеться 12 листопада о 12.00 у селі Йосипівка Вільшанської ОТГ Голованівського району.
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