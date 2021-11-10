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В ООС помер молодший сержант 40-ї артбригади Володимир Феняк

10/11/2021 20:14

В районі проведення операції Об’єднаних сил помер молодший сержант 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта Володимир Феняк.

Смерть настала в середу, 10 листопада.

Втрата – небойова.

Кіровоградський обласний ТЦК та СП назвав причину смерті – тромбоемболія легеневої артерії. 

Прощання із військовослужбовцем відбудеться 12 листопада о 12.00 у селі Йосипівка Вільшанської ОТГ Голованівського району.

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