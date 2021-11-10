У Маріуполі обирають запобіжний захід кату “Ізоляції” Куликовському

Денис Куликовський у суді, фото з ФБ Мар'яни Бухан

У Маріуполі Донецької області обирають запобіжний захід Денису Куликовському на прізвисько “Палич”, який був головним катом в’язниці “Ізоляція” і якого вчора затримали в Києві.

Судове засідання триває у середу, 10 листопада, у Приморському суді Маріуполя.

У суді присутні журналісти, правоохоронці, сторони процесу.

Затриманого привезли з Києва в Донецьку область вночі. Дорога тривала понад 12 годин, передає ТСН.

“До слова, Палич дуже змінився – сильно схуд. Він сказав, що з журналістами спілкуватися не буде. Мовляв, все розкаже потім. Під час засідання сказав, що протягом останніх двох років жив у Києві, не працював. За словами Куликовського, винаймати різні квартири для проживання йому “допомагали знайомі”. Підтвердив, що його затримала СБУ”, – пише видання.

Затриманий сказав, що його син разом з дітом перебуає в окупованому Донецьку, а дружина – в СІЗО в “ДНР”.

На запитання, що таке для нього “Ізоляція”, сказав: “Це погане місце”.

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Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання Дениса Куликовського “Палича” з’явилася вранці 9 листопада, її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв.

Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” ще у 2019 році, нібито до Росії.

Як також повідомляла “Новинарня“, у жовтні 2020 року українська прокуратура оголосила підозру ватажку “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку. Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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