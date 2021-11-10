Російські бомбардувальники тепер регулярно моніторитимуть кордони Білорусі, – МО РБ

Літаки ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії

Білорусь збільшила сили протиповітряної оборони на своєму кордоні. Міноборони країни залучило до контролю своєї території російські бомбардувальники.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі у телеграмі у середу, 10 листопада.

Так, на кордоні Білорусі було відпрацьовано практичну взаємодію в повітрі та з наземними пунктами управління винищувальної авіації.

Патрулювали територію літаки ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії. У розрахунковий час вони приземлилися на аеродромі РФ.

“Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то з сьогоднішнього дня вони виконуватимуться на регулярній основі. Це заходи адекватного реагування на ситуацію, що складається як у повітрі, так і на землі”, – зазначили у відомстві Білорусі.

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