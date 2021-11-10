Прокуратура назвала версії загибелі на Луганщині 24-річної військової

Тетяна Алхімова

Спеціалізована прокуратура Об’єднаних сил розслідує факт загибелі в Луганській області 24-річної військової Тетяни Алхімової.

Про це спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил повідомила у ФБ ще 6 листопада.

“Отримано інформацію з однієї з військових частин, яка дислокована на Луганщині, про загибель військовослужбовця цієї ж військової частини, 1997 р.н., уродженки м. Таврійськ Херсонської області. На місце події невідкладно виїхав керівник Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Щастинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, представники військової служби правопорядку”, – ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, молодший сержант, командир відділення, перебуваючи на військовій службі, самостійно здійснила постріл із ввіреної їй штатної зброї, завдавши собі тілесні ушкодження. Від отриманої травми постраждала загинула на місці.

За фактом загибелі військовослужбовиці Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Розглядаються також інші версії, зокрема:

доведення до самогубства;

порушення правил поводження зі зброєю.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

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