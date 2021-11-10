COVID-19 в Україні: понад 23,2 тис. нових хворих за добу, померли 816 людей

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зареєстрували 23 283 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 10 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 696 осіб (попередньої доби – 2 967).

За офіційними даними, одужали 16 277 осіб.

Від ускладнень померли 816 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 9 листопада 2021 року – 833.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 10 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 250,852 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,064 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,313 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 502 725 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 6 191.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +1 546, у понеділок +4 395, у неділю +8 450, в суботу +12 453, у п’ятницю +12 511, у четвер +14 214, у минулу середу +10 736.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 91 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 69 627, методом ІФА – 19 681, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

За добу 9 листопада вакциновано проти “ковіду” 267 401 людина. Одну дозу отримали 150 663, повністю імунізовані – 116 738.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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