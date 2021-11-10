СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3130772 +23283
Летальні випадки:
74205 +815
Одужали:
2553842 +16277
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14999766 (+69627). Оновлено: 08:30 10.11.2021
Home / Україна / Мер Чернігова вважає, що курс України в НАТО – це “фігня”

Мер Чернігова вважає, що курс України в НАТО – це “фігня”

10/11/2021 19:26

Мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав “фігнею” євроатлантичні прагнення Україні, закріплені в Конституції.

Про це йдеться в трансляції засідання Чернігівської міськради з виступом Атрошенка у середу, 10 листопада.

“Сьогодні ми говоримо, що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все. Це абсолютно неефективно, як уже неодноразово демонструвалося, якийсь там, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападали чи Америка, чи Росія? Кого захистило НАТО? Нікого”, — сказав Атрошенко.

Міський голова навів як приклад неефективності організації операції НАТО до громадянської війни в Югославії в 1990-х роках.
Він натякнув, що авіаудари по містах у центрі Європи з боку такого військового альянсу свідчать про те, що організація не захищатиме інтереси інших незалежних країн.

Подібним чином, на думку Атрошенка, у НАТО не втрутилися під час окупації Росією Криму та початку війни на Сході.

Із відкритих джерел відомо, що 16 січня 2014 року Владислав Атрошенко як народний депутат підтримав “диктаторські закони” під час голосування руками в залі Верховної Ради.
Ці закони давали фактично необмежені повноваження правоохоронцям для переслідування учасників мирних протестів у центрі Києва.
Атрошенко обіймає посаду мера Чернігова з 2015 року. До цього був народним депутатом трьох скликань, де представляв “Нашу Україну” та “Партію регіонів”.

Читайте також: 
У січні 2022-го Залужний поїде на засідання Військового комітету НАТО

Унікальних переглядів: 25
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Колишній в’язень “Ізоляції” Асєєв прокоментував арешт Куликовського

Журналіст, письменник і колишній в’язень тюрми донецьких бойовиків “Ізоляція” Станіслав Асєєв лаконічно прокоментував обрання запобіжного заходу і арешт на два місяці ексочільнику незаконної в’язниці Денису “Паличу” Куликовському.  Допис на...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse