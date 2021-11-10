Мер Чернігова вважає, що курс України в НАТО – це “фігня”

Владислав Атрошенко, фото пресслужби Чернігівської мерії

Мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав “фігнею” євроатлантичні прагнення Україні, закріплені в Конституції.

Про це йдеться в трансляції засідання Чернігівської міськради з виступом Атрошенка у середу, 10 листопада.

“Сьогодні ми говоримо, що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все. Це абсолютно неефективно, як уже неодноразово демонструвалося, якийсь там, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападали чи Америка, чи Росія? Кого захистило НАТО? Нікого”, — сказав Атрошенко.

Міський голова навів як приклад неефективності організації операції НАТО до громадянської війни в Югославії в 1990-х роках.

Він натякнув, що авіаудари по містах у центрі Європи з боку такого військового альянсу свідчать про те, що організація не захищатиме інтереси інших незалежних країн.

Подібним чином, на думку Атрошенка, у НАТО не втрутилися під час окупації Росією Криму та початку війни на Сході.

Із відкритих джерел відомо, що 16 січня 2014 року Владислав Атрошенко як народний депутат підтримав “диктаторські закони” під час голосування руками в залі Верховної Ради.

Ці закони давали фактично необмежені повноваження правоохоронцям для переслідування учасників мирних протестів у центрі Києва.

Атрошенко обіймає посаду мера Чернігова з 2015 року. До цього був народним депутатом трьох скликань, де представляв “Нашу Україну” та “Партію регіонів”.

Читайте також:

У січні 2022-го Залужний поїде на засідання Військового комітету НАТО