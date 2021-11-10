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Луганські бойовики назвали дату, коли будуть готові відкрити КПВВ “Станиця Луганська”

10/11/2021 21:34

Представники тимчасово окупованих Росією окремих районів Луганської області в рамках засідання Тристоронньої контактної групи оголосили про готовність до відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” 11 листопада.

Про це в середу, 10 листопада, повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Цю ж інформацію озвучили і в пресслужбі самоназваного глави “ЛНР” Леоніда Пасічника.

“Російська сторона в ТКГ і контрольовані нею органи оголосили про те, що завтра, 11 листопада, готові відкривати КПВВ “Станиця Луганська”, яка була до цього часу закрита через обмеження COVID-19. Українська сторона та ОБСЄ вітають таку заяву. Сподіваємося, що відкриття відбудеться”, – цитує Арестовича агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Новости Донбасса” з посиланням на указ Пасічника пишуть, що “виїзд громадян з ОРЛО на підконтрольну територію України, які мають реєстрацію за місцем проживання в ОРЛО, здійснюється за документами, що підтверджують такий факт, не частіше ніж один раз на місяць незалежно від підстав для такого виїзду”.

Зазначається, що виїзд може здійснюватися частіше за один раз на місяць на підставі рішення голови “надзвичайної санітарно-протиепідемічної комісії” за “уряду ЛНР” відповідно до протокольного порядку, встановленого постійно діючою робочою групою.

Терористи зазначають, що підстави для в’їзду в ОРЛО з підконтрольної Україні території не змінилися. Так, в’їзд до ОРЛО тих, хто не має місцевої реєстрації, проводиться за списками, сформованими “робочою групою” за наявності певних підстав, у тому числі лікування (реабілітація), навчання, необхідність стороннього догляду за близьким родичем, поховання родича до ОРЛО. Крім того, допускається в’їзд “у виняткових випадках” на підставі рішення “робочої групи” за погодженням з “МДБ ЛНР”.

Як повідомлялося, КПВВ “Станиця Луганська” була фактично закрита на в’їзд і виїзд з боку ОРЛО з 10 жовтня.

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