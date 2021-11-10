Кабмін створив Національний орган із питань протимінної діяльності

Міністр оборони України Олексій Резніков

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національного органу із питань протимінної діяльності.

Як передає “Новинарня“, таке рішенні ухвалили в середу, 10 листопада.

НОППД очолить новий міністр оборони України Олексій Резніков.

Національний орган з питань протимінної діяльності є міжвідомчим органом, який діє за колегіальним принципом під керівництвом міністра оборони та здійснює координацію діяльності міністерств та інших центральних та місцевих органів, установ та організацій, які залучені до заходів у сфері протимінної діяльності.

Основними завданнями Нацоргану є:

вжиття разом з центральними органами виконавчої влади заходів щодо формування й

забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності й виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності;

координація протимінної діяльності міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й операторами протимінної діяльності;

розробка та впровадження національних стандартів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів, правил і процедур щодо управління операціями у сфері протимінної діяльності;

надання рекомендацій щодо залучення відповідними суб’єктами протимінної діяльності операторів протимінної діяльності.

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