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Кабмін створив Національний орган із питань протимінної діяльності

10/11/2021 14:26

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національного органу із питань протимінної діяльності.

Як передає “Новинарня“, таке рішенні ухвалили в середу, 10 листопада.

НОППД очолить новий міністр оборони України Олексій Резніков.

Національний орган з питань протимінної діяльності є міжвідомчим органом, який діє за колегіальним принципом під керівництвом міністра оборони та здійснює координацію діяльності міністерств та інших центральних та місцевих органів, установ та організацій, які залучені до заходів у сфері протимінної діяльності.

Основними завданнями Нацоргану є:

  • вжиття разом з центральними органами виконавчої влади заходів щодо формування й
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності й виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності;
  • координація протимінної діяльності міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й операторами протимінної діяльності;
  • розробка та впровадження національних стандартів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів, правил і процедур щодо управління операціями у сфері протимінної діяльності;
  • надання рекомендацій щодо залучення відповідними суб’єктами протимінної діяльності операторів протимінної діяльності.

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