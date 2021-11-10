Кабмін створив Національний орган із питань протимінної діяльності

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національного органу із питань протимінної діяльності.
Як передає “Новинарня“, таке рішенні ухвалили в середу, 10 листопада.
НОППД очолить новий міністр оборони України Олексій Резніков.
Національний орган з питань протимінної діяльності є міжвідомчим органом, який діє за колегіальним принципом під керівництвом міністра оборони та здійснює координацію діяльності міністерств та інших центральних та місцевих органів, установ та організацій, які залучені до заходів у сфері протимінної діяльності.
Основними завданнями Нацоргану є:
Читайте також:
Київський школяр розробив квадрокоптер-міношукач для розмінування Донбасу
Земля з мін. Якою ціною Україна розміновує Донбас
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!