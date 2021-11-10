Доба ООС: окупанти вчинили обстріли біля Опитного й Новоолександрівки

СБУ знала, що кат з “Ізоляції” Куликовський перебував у Києві ще з 2019 року, – ЗМІ

Кат донецької тюрми “Ізоляція” Денис Куликовський “Палич” ще з початку 2019 року перебував у Києві, і про нього знали співробітники СБУ. Як передає “Новинарня“, про це йдеться в сюжеті...