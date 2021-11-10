Доба ООС: окупанти вчинили обстріли біля Опитного й Новоолександрівки

Упродовж минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 середи, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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