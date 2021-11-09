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Українська школярка Вікторія Виджак перемогла у міжнародному конкурсі з нейронаук

09/11/2021 22:06

Українська школярка Вікторія Виджак стала переможницею міжнародного конкурсу з нейронаук International Brain Bee, а також володаркою спецпризу.

Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба Інституту фізіології імені Олександра Богомольця.

“Учениця 125 школи м. Києва Вікторія Виджак стала кращим мозкознавцем світу, виборовши перше місце у міжнародному змаганні школярів з нейронаук International Brain Bee, що відбулося в рамках віртуальної конференції Американського товариства нейронаук (Society for Neuroscience)”, – йдеться у повідомленні.

Це – найкращий результат України за десять років участі в конкурсі.

Через пандемію COVID-19 змагання відбувалося онлайн.

Цьогоріч у ньому взяли участь національні чемпіони як 2020-го, так і 2021 року. Нашу державу представляли переможці Українського нейроконкурсу – студент 1 курсу Івано-Франківського національного медичного університету Остап Шийка (2020 рік) та школярка Вікторія Виджак (2021 рік).

Вони змагалися із кращими мозкознавцями з 31 країни.

“Учасники відповідали на складні теоретичні питання, визначали структури на зображеннях препаратів мозку, встановлювали діагнози пацієнтів за відеозаписами та історією хвороб. Нарешті, фінальним етапом були відповіді на запитання перед журі з провідних науковців світу, де наші чемпіони потрапили до п’ятірки найкращих”, – інформує пресслужба Інституту.

У цьому складному марафоні Вікторія показала найкращий результат. Її також відзначили спеціальним призом за найвищий результат в нейроанатомії та нейрогістології.

Друге і третє місця вибороли Ентоні Клоновскі (Канада) і Ахмед Адам Бін Разман (Малайзія).

Довідково

Конкурс International Brain Bee заснований у США професором Університету Меріленда (США) Норбертом Мислінським. На його думку, переможці конкурсу в майбутньому зможуть знайти шляхи лікування більш ніж тисячі неврологічних та психічних розладів, від яких страждають люди.
Змагання підтримується найбільшими світовими організаціями – Міжнародним товариством вивчення мозку (IBRO), Федерацією європейських товариств нейронаук (FENS), Американською психологічною асоціацією (APA), Американським товариством нейронаук (SfN), Альянсом DANA та Асоціацією вивчення хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Association).
Організаторами змагання в Україні є Українське товариство нейронаук, ГО “Ноосфера” та Національний центр “Мала академія наук України”.
Національний етап відбувся завдяки фінансовій підтримці Наукового товариства Шевченка (США).

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Україна

Українська школярка Вікторія Виджак перемогла у міжнародному конкурсі з нейронаук

Українська школярка Вікторія Виджак стала переможницею міжнародного конкурсу з нейронаук International Brain Bee, а також володаркою спецпризу. Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба Інституту фізіології імені Олександра...

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