СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3107489 +18988
Летальні випадки:
73390 +833
Одужали:
2537565 +16609
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14930139 (+53555). Оновлено: 08:17 09.11.2021
Home / Світ / Європа / У Польщі внаслідок ДТП загинули двоє громадян України

У Польщі внаслідок ДТП загинули двоє громадян України

09/11/2021 16:18

У селі Ханьча Свєнтокшиського воєводства Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє громадян України, ще двоє з травмами госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає “Укрінформ”.

“Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога”, – зазначив Ніколенко.

За його словами, генеральне консульство України в Кракові вже надає постраждалим консульську допомогу.

Зокрема, українські консули взаємодіють із польською поліцією для з’ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв’язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих.

Читайте також:
Провокація з “Польшею”: у Кракові пам’ятник Пілсудському розмалювали жовто-синіми кольорами

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський доручив зібрати засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати засідання Ради національної безпеки і оборони на середу, 10 листопада. Про це інформує пресслужба РНБО у вівторок, 9 листопада....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse