У Польщі внаслідок ДТП загинули двоє громадян України

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У селі Ханьча Свєнтокшиського воєводства Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє громадян України, ще двоє з травмами госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає “Укрінформ”.

“Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога”, – зазначив Ніколенко.

За його словами, генеральне консульство України в Кракові вже надає постраждалим консульську допомогу.

Зокрема, українські консули взаємодіють із польською поліцією для з’ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв’язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих.

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