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Ще одна область з 12 листопада переходить у “червону зону”

09/11/2021 14:25

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити з 12 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі у вівторок, 9 листопада.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області”, – написав міністр.

Він нагадав, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

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Україна

Ще одна область з 12 листопада переходить у “червону зону”

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити з 12 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів...

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