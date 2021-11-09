Ще одна область з 12 листопада переходить у “червону зону”

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити з 12 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі у вівторок, 9 листопада.
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області”, – написав міністр.
Він нагадав, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах.
Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
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