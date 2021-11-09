Російські офіцери в ОРДЛО привласнюють кошти для виплати бойовикам, – розвідка

Бойовик так званої "ЛНР". Ілюстративне фото

Комплексні комісії ЗС РФ, які перебувають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, встановили непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які обіймають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів.

Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

Водночас командування ЗС РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Так, здійснюється перевірка з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності.

Також перевіряється укомплектованість особовим складом, стан та якість сезонного обслуговування озброєння та військової техніки.

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