Російські офіцери в ОРДЛО привласнюють кошти для виплати бойовикам, – розвідка

Комплексні комісії ЗС РФ, які перебувають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, встановили непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які обіймають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів.
Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.
Водночас командування ЗС РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Так, здійснюється перевірка з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності.
Також перевіряється укомплектованість особовим складом, стан та якість сезонного обслуговування озброєння та військової техніки.
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