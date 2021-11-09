Президент привітав з Днем української писемності та мови

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем української писемності та мови, закликавши “любити й вивчати українську мову, спілкуватися і творити нею”.

Текст привітання опублікувала пресслужба ОПУ у вівторок, 9 листопада.

“Це свято відзначається в день ушанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, з чиїм іменем пов’язують започаткування писемної української мови. За свою багатовікову історію вона не раз зазнавала утисків, заборон і репресій. Однак завдяки незламній волі українського народу їй вдалося вистояти й утвердитись”, – йдеться в тексті привітання.

Зеленський зазначив, що сьогодні українська стає все більш уживаною і серед молоді, упевнено завойовує культурно-інформаційний простір, український контент заповнює радіо- і телеефіри, а україномовні кіно, музика, мистецькі проекти, книги стають усе більш популярними в Україні та світі.

“Тож спільним обов’язком держави і суспільства вбачаю подальше забезпечення умов для всебічного розвитку державної мови, створення ефективних механізмів її поширення в усіх сферах життя. Закликаю всіх любити й вивчати українську мову, спілкуватися і творити нею. Бо ж підтримуючи цей наш скарб, ми об’єднуємо і зміцнюємо Україну”, – наголосив президент.

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