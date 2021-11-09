На Херсонщині голова ОТГ хотів відправити місцевого депутата в “інвалідний візок”. СБУ запобігла

Фото: пресцентр СБУ

СБУ звітує, що запобігла нападу на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області. У ході спецоперації затримано “замовника” злочину. Ним виявився голова цієї ОТГ.

Про це інформує пресцентр СБ у вівторок, 9 листопада.

“Зловмисник хотів, щоб “потерпілому” завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності. За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт. За побиття потерпілого з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв 7 тис. дол. США”, – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували отримання “виконавцем” першої частини грошей.

У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль «потерпілого» та зробили відповідні «підтверджуючі» фотоматеріали.

Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі «нападнику» другої частини грошей.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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