На Херсонщині голова ОТГ хотів відправити місцевого депутата в “інвалідний візок”. СБУ запобігла

СБУ звітує, що запобігла нападу на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області. У ході спецоперації затримано “замовника” злочину. Ним виявився голова цієї ОТГ.
Про це інформує пресцентр СБ у вівторок, 9 листопада.
“Зловмисник хотів, щоб “потерпілому” завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності. За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт. За побиття потерпілого з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв 7 тис. дол. США”, – йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували отримання “виконавцем” першої частини грошей.
У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль «потерпілого» та зробили відповідні «підтверджуючі» фотоматеріали.
Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі «нападнику» другої частини грошей.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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