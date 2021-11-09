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Заступник секретаря РНБО Демченко законно отримав статус учасника бойових дій, – Мінветеранів

09/11/2021 18:50

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій законно.

Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

“До захисту України від перших днів війни залучалися тисячі наших громадян. При наданні офіційного статусу учасника бойових дій стосовно кожної особи відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” здійснюється перевірка. Вона базується на документальному підтвердженні фактів. Враховуються редакційні особливості до закону у зв’язку із періодичним внесенням змін до нього”, – ідеться у повідомленні.

Мінветеранів оприлюднило відповідь на запит громадянина України Миколи Мельника щодо надання статусу УБД Демченкові.

Демченко УБД 1 Демченко УБД 2
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Джерело: пресслужба Мінветеранів

“Статус учасника бойових дій Демченку Р.М., як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий у 2020 році на основі відомостей про його діяльність у 2014 році”, – ідеться у відповіді.

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