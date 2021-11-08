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Російські окупанти пошкодили газопровід на Луганщині

08/11/2021 10:58

Внаслідок вчиненого російсько-окупаційними військами обстрілу поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області пошкоджено газогін високого тиску.

Про це інформує пресслужба АТ “Луганськгаз”.

“7 листопада 2021 року близько 16:00 під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі”, – йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Зараз фахівці проводять обстеження газопроводу і встановлюють ступінь його пошкодження.

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