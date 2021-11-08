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“Позбавити права бути обраними”: збираємо пропозиції до закону про колабораціонізм, – Гайдукевич

08/11/2021 11:18

Віталій Гайдукевич
журналіст, громадський діяч, член партії “Європейська солідарність”, координатор групи “Нове військо”

(FB)

Соціологія говорить, що кримінальну відповідальність за колабораціонізм схвалює половина громадян України. Закон про колабораціонізм Зеленський уже пів року тримає і не дає ходу. Про що має бути цей закон, що дозволяти і забороняти? Версій багато. А що вважають читачі цієї сторінки? На Вашу думку, про що має бути цей закон? І які заходи мають його доповнювати?

Поки, із найчастіше згаданого, складається такий варіант:

  1. На територіях, що були окуповані, після відновлення української влади, скасовуються вибори на термін (10? 15? 20? років) і встановлюється перехідна адміністрація. Перехідна адміністрація має налагодити господарське життя територій і повний демонтаж елементів окупаційного режиму в усіх сферах і галузях.
  2. До служби/роботи в перехідній адміністрації допускаються лише громадяни, які виїхали з початком окупації на вільну територію України та фахівці з інших областей.
  3. До громадян, які з власної волі або з примусу перебували на окупованих територіях, застосовується система заходів, що є аналогом денацифікації (рішення Потсдамської конференції щодо звільнення економіки, політики, культури, ЗМІ та юриспруденції на територіях колишнього Третього рейху від впливу та наслідків націонал-соціалізму після Другої світової війни).
  4. Усі, хто мешкав на окупованих територіях, брав участь у фейкових референдумах і виборах (у тому числі російських), був причетний до окупаційних структур чи сприяв їм, вчиняв дії ворожі до державного суверенітету і цілісності України, позбавляються права обиратися і бути обраними, бути на державній службі на термін дії перехідної адміністрації.
  5. Усі власники російських паспортів (новонавернені в окупації громадяни Росії) мають покинути територію України, або довічно бути позбавленими права обиратися і бути обраними (призначатися на державні посади чи проходити службу).
  6. Люди, які знаходилися на окупованих територіях, але не сприяли окупаційному режимові, можуть набути (повернути/підтвердити) повноцінне громадянство України раніше завершення дії перехідної адміністрації, склавши іспит з української мови, історії, держави і права (елементарні знання про державний механізм, правове поле і суспільство).
  7. Люди, які брали участь у російсько-окупаційних воєнізованих формуваннях або сприяли їм, довічно позбавляються права обиратися і бути обраним, призначатися на державні чи місцеві посади, служити в будь-яких структурах правопорядку, фінансів чи ЗСУ. Щодо всіх причетних до окупаційних воєнізованих формувань відкривається слідство за статтею “Державна зрада”. Усі, хто має на руках кров, несуть повну відповідальність за злочини.
  8. Політичні партії та громадські рухи, які культивують і поширюють російські тези про “громадянську війну”, не визнають російської агресії проти України, відкидають участь в агресії регулярних сил РФ, вчиняють будь-які інші дії на користь країни агресора, вважаються колаборантськими і незаконними. Їх діяльність заборонена на всій території України.

То що дописали б ви?

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