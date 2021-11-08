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Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету “Десантно-штурмові війська ЗСУ”

08/11/2021 15:05

Національний банк, продовжуючи серію “Збройні сили України”, 11 листопада 2021 року вводить в обіг пам’ятну монету спеціального випуску “Десантно-штурмові війська Збройних Сил України”. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що монета присвячена окремому роду військ ЗС України, котрі характеризується високою маневреністю та автономністю дій, який призначений для швидкого розгортання з метою прикриття (оборони) окремих напрямків (районів), ведення наступальних (штурмових) дій, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, категорія якості карбування – “анциркулейтед”, маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 000 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети розміщено: угорі напис – УКРАЇНА (півколом), під яким малий Державний Герб України (ліворуч) та нарукавний знак Десантно-штурмових військ ЗС України (праворуч);
у центрі на дзеркальному тлі – емблема Десантно-штурмових військ ЗС України; номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми); рік карбування монети – 2021 (праворуч від емблеми); напис – ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА ЗСУ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (під роком карбування).

На реверсі на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя та оборонця десантників – Архістратига Михаїла.

Художник – Андрій Єрмоленко.

Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Пам’ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

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