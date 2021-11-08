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На Закарпатті працівники автовокзалу продавали фальшиві COVID-довідки. ВІДЕО

08/11/2021 12:40

Правоохоронці викрили працівників мукачівського автовокзалу, що продавали підроблені результати тестів на COVID-19.

Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області у понеділок, 8 листопада.

“Слідчі поліції Мукачівщини проводять досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту COVID-довідок з ознаками підробки. Йдеться про експрес-тести на COVID-19, які працівники вокзалу продавали за фіксовану суму”, – йдеться в повідомленні.

Клієнтами шахраїв були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Вони не проходили медобстежень, а купували підроблену довідку про негативний результат тесту на коронавірус за 350 грн.

Поліцейські викрили зловмисників під час продажу чергового фальшивого документа. Також вони вилучили підроблені довідки. Тепер документи вивчатимуть експерти.

Слідчі кваліфікували правопорушення за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів, бланків і їхній збут).

Окрім цього, правоохоронні органи встановлюють, хто встиг купити підроблену довідку та скористатися нею, адже такі дії теж є злочинними.

Також з’ясовують особи решти причетних до скоєння правопорушення. Їм загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

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