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На Львівщині незаконно “віджимали” землі оборони. Прийшла СБУ

08/11/2021 17:02

Служба безпеки України звітує, що блокувала незаконне заволодіння землею військового містечка у Львівській області: начальник квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони разом зі спільниками організував протиправне відчуження 1,5 га ділянок у смт Брюховичі. За оцінками експертів, від цього держава зазнала понад 20 млн грн збитків.

Про це повідомили в пресценстрі СБ у понеділок, 8 листопада.

“Слідством встановлено, що, користуючись своїм службовим становищем, посадовець систематично фальсифікував документи. Під час погодження акту земельної ділянки зловмисник вносив недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги. Такими незаконними маніпуляціями він вилучав землі із власності Міністерства оборони. Потім «робота» переходила до його спільника, депутата сільради-члена земельної комісії. Посадовець сприяв, аби за рішенням Брюховицької селищної ради незаконно відчужені землі потрапляли на баланс громади”, – переповідають схему в пресцентрі СБ.

Згодом на захоплені площі ділки виготовляли фіктивне право власності, оформлюючи на підставних осіб, і продавали за ціною приблизно 5-9 тисяч доларів США за “сотку” (0,01 га).

У межах розпочатого кримінального провадження начальнику КЕВ м. Львів повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

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