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Ексзаступнику командира підрозділу “Беркут” Марченку повідомили про підозру у держзраді

08/11/2021 19:57

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику командира підрозділу “Беркут”.

Про це повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора в понеділок, 8 листопада.

“У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, будучи громадянином України та працівником правоохоронного органу, з березня до вересня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим, вирішив надати допомогу країні-агресору та її представникам у провадженні підривної діяльності проти України. З цією метою він склав присягу співробітника так званого “спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ РФ в АР Крим – загону міліції особливого призначення “Беркут” (з квітня 2016 року – загін міліції особливого призначення “Беркут” Головного управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ у Республіці Крим та м. Севастополі)”, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні не названо прізвище підозрюваного, проте, як передає агентство “Інтерфакс-Україна”, йдеться про заступника командира – начальника штабу ПМОП “Беркут” ГУ МВС України в АР Крим Сергія Марченка.

Зазначається, що підозрюваний вже перебуває у розшуку з 2016 року за підозрою у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством, скоєним 11 грудня 2013 року з метою протидії мирним акціям протесту у Києві.

Таким чином, підозрюваному інкриміновано злочини, передбачені ч.4 ст.41 ч.2 ст.365, ч.4 ст.41 ст.340, ч.1 ст.111 КК України.

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