“Побачити в очах Путіна не мир, а страх”: Порошенко дав поради Зеленському через стягування до кордону військ РФ

Петро Порошенко

Нова концентрація військ РФ на кордонах України потребує серйозної уваги української влади та негайних консультацій із міжнародними партнерами.

Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” у п’ятницю, 5 листопада, передає пресслужба очолюваної Порошенком партії “Європейська солідарність”.

Порошенко зауважив, що українська влада досі розраховує на зустріч із Путіним, і тому публічно заперечує факти, наведені й авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил.

“Що треба було зробити нашим Збройним силам – провести негайні консультації з американцями і з НАТО. Свого часу у 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога”, – нагадав Порошенко.

“Скликати засідання Ради безпеки ООН. За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за два з половиною роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи – постійні члени Ради безпеки – нам допоможуть”, – зазначив лідер “ЄС”.

“Друге – скликання постійного комітету ОБСЄ.

Третє – термінові консультації міністра або начальника генерального штабу в Брюсселі, провести ці консультації.

І решту позиції, яку я готовий на сьогоднішній день просто порадити. Бо без цього бути впевненими в національній безпеці держави неможливо”, – сказав експрезидент.

“Я закликаю бути абсолютно відповідальними в аналізі рішень. В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДО-ОРЛО зі штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія зі штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали першу найбільшу у світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ – це становить для нас величезну загрозу”, – наголосив Порошенко.

“Мова йде не тільки про «Вашингтон пост», незважаючи на її високий авторитет, довіру і вплив. Йдеться про те, що радник з питань національної безпеки Салліван вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. Це не журналісти. В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані”, – сказав Порошенко.

“Може, вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна? Може це тому, що вони готуються до перемовин по енергетиці, економіці, імпорту газу, вугілля, електроенергії? Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? Я хочу сказати з власного досвіду – ви його там не побачите. А щоб перемогти, в очах ворога треба побачити страх. Коли він буде в небезпеці через потужну міжнародну солідарність всього світу з Україною. І зараз саме час для того, щоб діяти ефективно”, – наголосив Петро Порошенко.

“Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу”, – резюмував він.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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