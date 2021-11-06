СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3032951 +26488
Летальні випадки:
70842 +696
Одужали:
2492419 +13281
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14730826 (+71870). Оновлено: 08:12 05.11.2021
Home / Україна / Межа закону / На моноколесі із саморобним вогнеметом: у Києві судитимуть підпалювача офісу омбудсмана

На моноколесі із саморобним вогнеметом: у Києві судитимуть підпалювача офісу омбудсмана

06/11/2021 14:45

У Києві судитимуть чоловіка, який намагався підпалити приміщення офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Кримінального касаційного суду.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на Київську міську прокуратуру та її речницю Надію Максимець.

Як зазначається в повідомленні, Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень державних органів, скоєних у серпні.

Фото: Київська міська прокуратура

Так, 26 серпня 2021 року близько 15:00 на гарячу лінію “102” надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській у Печерському районі, а також підпалив вхідні двері Кримінального касаційного суду у складі Верховного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика.

Зловмисника затримали по гарячих слідах. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері згаданих установ.

Окрім пляшок із “коктейлем Молотова”, чоловік прихопив на злочин саморобний “вогнемет”, виготовлений із балона, заповненого пальним та під’єднаного до запальнички.

Через недосконалість конструкції саморобний пристрій не спрацював, тому зловмисник закидав двері державних установ пляшками із запальною сумішшю.

Фото: Київська міська прокуратура

За даними прокуратури, мотивом вказаних злочинів слугувало невдоволення чоловіка діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

Після проведеного досудового розслідування підозрюваному висунули обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Його дії спричинили збитків на суму майже 100 тисяч гривень.

З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Читайте також:
Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку Жовкви взяли під варту з альтернативою застави

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На моноколесі із саморобним вогнеметом: у Києві судитимуть підпалювача офісу омбудсмана

У Києві судитимуть чоловіка, який намагався підпалити приміщення офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Кримінального касаційного суду. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на Київську міську...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse