На моноколесі із саморобним вогнеметом: у Києві судитимуть підпалювача офісу омбудсмана

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть чоловіка, який намагався підпалити приміщення офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Кримінального касаційного суду.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на Київську міську прокуратуру та її речницю Надію Максимець.

Як зазначається в повідомленні, Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень державних органів, скоєних у серпні.

Так, 26 серпня 2021 року близько 15:00 на гарячу лінію “102” надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській у Печерському районі, а також підпалив вхідні двері Кримінального касаційного суду у складі Верховного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика.

Зловмисника затримали по гарячих слідах. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері згаданих установ.

Окрім пляшок із “коктейлем Молотова”, чоловік прихопив на злочин саморобний “вогнемет”, виготовлений із балона, заповненого пальним та під’єднаного до запальнички.

Через недосконалість конструкції саморобний пристрій не спрацював, тому зловмисник закидав двері державних установ пляшками із запальною сумішшю.

За даними прокуратури, мотивом вказаних злочинів слугувало невдоволення чоловіка діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

Після проведеного досудового розслідування підозрюваному висунули обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Його дії спричинили збитків на суму майже 100 тисяч гривень.

З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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