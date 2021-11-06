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Провокація з “Польшею”: у Кракові пам’ятник Пілсудському розмалювали жовто-синіми кольорами

06/11/2021 16:03

У ніч із 5 на 6 листопада в Кракові невідомі розфарбували пам’ятники Юзефу Пілсудському і чотирьом легіонерам синім і жовтим кольорами і залишили плакат з написом українською мовою.

Посольство України в Польщі назвало цей акт вандалізму “провокацією, спрямованою на погіршення добросусідських стосунків між Україною та Польщею”, передає “Укрінформ“.

Вандали розмалювали пам’ятник чотирьом легіонерам жовтою і синьою фарбами, а на цоколь пам’ятника Пілсудському нанесли білою фарбою знак націоналістів, який використується, у тому числі, українськими праворадикальними організаціями. На пам’ятнику легіонерам був прикріплений плакат із написом українською мовою “Польща не тільки для панів”. Зловмисники залишили на місці балончики з фарбою й аерозолем.

Як зазначає Gazeta Wyborcza, правоохоронці звернули увагу, що кольори українського прапора нанесено навпаки – жовтий згори. А на плакаті слово “Польща” написано російською мовою – з літерою “ш”.

Представниця поліції Малопольського воєводства Катажина Цісло зазначила, що правохороонці вже мають записи з камер відеомоніторингу і шукають свідків інціиденту.

“Я не думаю, що це зробили українці, оскільки вони добре знають, як виглядає їх національний прапор і не зробили б помилки, малюючи кольори навпаки. Ми підозрюємо, що це, скоріш за все, була провокація. Очевидно, хтось дуже хоче посварити поляків та українців”,- заявив речник поліції Малопольського воєводства Себастіан Глень.

Обурення актом вандалізму висловив заступник мера Кракова Анджей Куліг. Він написав у Twitter побажання, щоб поліція швидко знайшла вандалів.

Фото: Agencja Wyborcza.pl

Посольство України у Польщі в повідомленні у Facebook підкреслило, що категорично засуджує цей акт вандалізму та будь-які інші дії, що паплюжать місця пам’яті.

“Розцінюємо цей ганебний випадок, який трапився напередодні Дня незалежності Республіки Польща, як провокацію, спрямовану на погіршення добросусідських стосунків між Україною та Польщею”,- наголосили в українському диппредставництві.

У посольстві також висловили сподівання, що польські правоохоронці оперативно знайдуть та притягнуть до відповідальності винних у цьому акті вандалізму.

Як відомо, після початку російської агресії в Україні в 2014 році невідомі зловмисники здійснили цілий ряд провокацій проти українських місць пам’яті в Польщі, й польських – в Україні. Інформація про це часто першою з’являлася у російських ЗМІ та російських соцмережах.

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