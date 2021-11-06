Через радянську владу в битві за Дніпро загинули сотні тисяч українців, – Шмигаль

У битві за Дніпро 1943 року українці наклали сотнями тисяч життів через особисті інтереси радянської влади.

Про це 6 листопада заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-дописіі.

Цього дня президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поклали квіти у залі музею визволення Києва, що розташований на території Національного музею-заповідника “Битва за Київ у 1943 році” в селі Нові Петрівці Київської області.

У церемонії також взяли участь керівник офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та інші.

“Цього дня у 1943 році Київ було звільнено від нацистських окупантів. У битві за Дніпро, через особисті інтереси радянської влади, українці заплатили страшну ціну – втрачено сотні тисяч людських життів… Світла пам’ять усім, хто захищав рідну землю. Вічна слава загиблим за Україну”, – написав Шмигаль.

6 листопада 1943 року Київ, утримуваний нацистами, був узятий радянською армією. Це відбулося в результаті Київської наступальної операції. При цьому радянські війська зазнали величезних втрат, адже за наказом Сталіна столицю України потрібно було взяти до чергової річниці Жовтневої революції – 7 листопада.

Гітлерівська окупація Києва тривала 778 днів – з 19 вересня 1941-го до 6 листопада 1943 року.

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