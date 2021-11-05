Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ

Фото: пресцентр ОПУ

У січні 2021 року Зеленський провів низку кадрових перестановок в СБУ. Зокрема, начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика призначив Куксу.

“Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України”, – йдеться в повідомленні.

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