ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн, – ЗМІ

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Європейський Союз виключив Україну зі списку держав, для яких рекомендується зняти обмежувальні заходи, впроваджені на необов’язкові поїздки до ЄС через пандемію COVID-19.

Це рішення було ухвалено у п’ятницю, 5 листопада, у Брюсселі, передає “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власні дипломатичні джерела.

Офіційне рішення буде оприлюднено наступного тижня.

Воно було ухвалене у зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірус в Україні.

Наша держава була включена до списку, який переглядається що два тижні, 15 липня 2021 року.

Як інформувала “Новинарня“, в Україні протягом минулої доби зареєстрували майже 26, 5 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. Від її наслідків померли 696 людей.

Останнім часом наша держава утримує тверде друге місце в Європі за числом щоденних смертей від наслідків коронавірусу.

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