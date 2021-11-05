ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн, – ЗМІ

Європейський Союз виключив Україну зі списку держав, для яких рекомендується зняти обмежувальні заходи, впроваджені на необов’язкові поїздки до ЄС через пандемію COVID-19.
Це рішення було ухвалено у п’ятницю, 5 листопада, у Брюсселі, передає “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власні дипломатичні джерела.
Офіційне рішення буде оприлюднено наступного тижня.
Воно було ухвалене у зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірус в Україні.
Наша держава була включена до списку, який переглядається що два тижні, 15 липня 2021 року.
Як інформувала “Новинарня“, в Україні протягом минулої доби зареєстрували майже 26, 5 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. Від її наслідків померли 696 людей.
Останнім часом наша держава утримує тверде друге місце в Європі за числом щоденних смертей від наслідків коронавірусу.
Читайте також:
Уряд Мальти заборонив в’їзд на острів туристам із України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!